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Школьная уборщица в Арцизском районе похитила деньги из столовой, чтобы рассчитаться с долгами
17:51 / 18.10.2017
ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Арцизского отдела полиции по «горячим следам» разоблачили школьную уборщицу, которая совершила кражу денег из школьного пищеблока, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 18 октября, в отделе коммуникации ГУНП области.
По информации отдела, женщина имела на иждивении трех детей и накопила значительные суммы долгов, как перед банковскими учреждениями, так и перед местными жителями. Она задержалась на работе, якобы, чтобы лучше вымыть пол, взломала дверь пищеблока, похитила деньги и покинула учебное заведение. За выходные злоумышленница успела потратить всю сумму, раздав долги землякам.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Сейчас продолжается досудебное следствие.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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