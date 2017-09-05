Школьная уборщица в Арцизском районе похитила деньги из столовой, чтобы рассчитаться с долгами

17:51 / 18.10.2017

ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Арцизского отдела полиции по «горячим следам» разоблачили школьную уборщицу, которая совершила кражу денег из школьного пищеблока, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 18 октября, в отделе коммуникации ГУНП области.

По информации отдела, женщина имела на иждивении трех детей и накопила значительные суммы долгов, как перед банковскими учреждениями, так и перед местными жителями. Она задержалась на работе, якобы, чтобы лучше вымыть пол, взломала дверь пищеблока, похитила деньги и покинула учебное заведение. За выходные злоумышленница успела потратить всю сумму, раздав долги землякам.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас продолжается досудебное следствие.