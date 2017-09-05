Телефонные мошенники требуют от одесситов уплаты налоговых долгов на подставные счета

14:27 / 18.10.2017

ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области активизировались телефонные мошенники, которые присылают смс-сообщения, якобы от органов фискальной службы, с текстом относительно наличия долга и своими реквизитами для его уплаты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, «Главное управление ГФС в Одесской области сообщает об активизации телефонных мошенников, которые присылают смс-сообщения, будто бы от лица органов фискальной службы Одесчины, с текстом относительно наличия долга у плательщика и реквизитами для его уплаты».

В ГУ ГФС призвали плательщиков быть максимально осторожными и не поддавайться на подобные провокации.

«Эти действия являются мошенничеством и подлежат расследованию», — подчеркнули в пресс-службе.

В случае получения таких звонков, сообщений или других противоправных действий, плательщиков просят срочно обращаться на сервис «Пульс» ГФС Украины по телефону 0800-501-007, вызбрав в меню интерактивного голосового автоответчика направление «4», и на электронный адрес: idd@sfs.gov.ua, а также в Управление внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Одесской области Главного управления ГФС в Одесской области по адресу: ул. Мечникова, 59, телефон (0482) 34-49-78.