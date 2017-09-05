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Телефонные мошенники требуют от одесситов уплаты налоговых долгов на подставные счета
14:27 / 18.10.2017
ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области активизировались телефонные мошенники, которые присылают смс-сообщения, якобы от органов фискальной службы, с текстом относительно наличия долга и своими реквизитами для его уплаты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
Как отметили в пресс-службе, «Главное управление ГФС в Одесской области сообщает об активизации телефонных мошенников, которые присылают смс-сообщения, будто бы от лица органов фискальной службы Одесчины, с текстом относительно наличия долга у плательщика и реквизитами для его уплаты».
В ГУ ГФС призвали плательщиков быть максимально осторожными и не поддавайться на подобные провокации.
«Эти действия являются мошенничеством и подлежат расследованию», — подчеркнули в пресс-службе.
В случае получения таких звонков, сообщений или других противоправных действий, плательщиков просят срочно обращаться на сервис «Пульс» ГФС Украины по телефону 0800-501-007, вызбрав в меню интерактивного голосового автоответчика направление «4», и на электронный адрес: idd@sfs.gov.ua, а также в Управление внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Одесской области Главного управления ГФС в Одесской области по адресу: ул. Мечникова, 59, телефон (0482) 34-49-78.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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