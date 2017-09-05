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155 патронов обнаружены возле мусорных баков в Одессе
12:48 / 18.10.2017
ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Суворовском районе Одессы возле мусорного контейнера обнаружены более 150 патронов различного калибра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в Суворовский отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что возле мусорного бака на улице Героев обороны Одессы найдены патроны.
На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили 8 картонных коробок, в которых находилось 140 предметов, похожих на патроны калибра 7,62 мм, и пятнадцать — калибра 9 мм. Опасную находку изъяли и направили на экспертизу.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские выясняют, при каких обстоятельствах патроны оказались на улице.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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