Задержаны подозреваемые в покушении на зампредседателя облсовета

09:48 / 13.10.2017

ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении покушения на первого заместителя председателя облсовета Олега Радковского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, СБУ и прокуратуры, были задержаны двое непосредственных исполнителей покушения на О. Радковского — 23-летний житель Одессы и 27-летний житель Херсонской области. По месту их проживания, в принадлежащем им транспорте, гаражах и офисах, а также помещениях, которые использовали злоумышленники, проведено более 30 обысков. В результате изъято 10 единиц огнестрельного и 7 единиц травматического оружия, более 600 патронов различного калибра, 17 средств связи, маски и комплекты одежды сотрудников полиции, автомобильные госномера и более 30 г наркотического вещества.

Согласно выводам баллистической экспертизы, изъятый у одного из злоумышленников карабин калибра 5,6 мм совпадает с оружием, которое использовалось при совершении покушения на убийство Олега Радковского.

Установлено, что накануне совершения преступления злоумышленники заменили номерные знаки на автомобиле «Киа» на заранее похищенные с другого авто и прибыли к ресторану, где отдыхал Радковский. Не выходя из машины, они дождались, пока последний выйдет из заведения на улицу, совершили в его сторону несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся мероприятия по документированию лиц, причастных к заказу указанного преступления.

Напомним, что покушение на убийство первого заместителя председателя Одесского областного совета, экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Радковского было совершено 4 октября в Одессе возле одного из развлекательных заведений на ул. Греческой. Раненый был госпитализирован. К нему приставили охрану.

По факту покушения на убийство было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.