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Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Александровке, где маршрутка врезалась в стену дома
14:23 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего около часа назад в Александровке (Черноморск), где маршрутка врезалась в стену дома, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня в 13:23 в Черноморское отделение полиции поступило сообщение о том, что в с. Александровка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как выяснилось, водитель маршрутного такси не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. По предварительным данным, пострадали 5 человек, один из нихнаходится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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