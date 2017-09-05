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Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Александровке, где маршрутка врезалась в стену дома
14:23 / 12.10.2017
ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего около часа назад в Александровке (Черноморск), где маршрутка врезалась в стену дома, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня в 13:23 в Черноморское отделение полиции поступило сообщение о том, что в с. Александровка произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как выяснилось, водитель маршрутного такси не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. По предварительным данным, пострадали 5 человек, один из нихнаходится в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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