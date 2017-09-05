Задержана 28-летняя одесситка, которая задушила своего 3-месячного ребёнка

14:19 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе задержана 28-летняя женщина, которая лишила жизни свою 3-месячную дочь, задушив ее подушкой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, по спецлинии «102» обратился 31-летний мужчина, который сообщил, что его жена совершила убийство их дочери. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители.

Полицейские сразу установили все обстоятельства преступления. В одной из комнат квартиры сотрудники полиции обнаружили тело убитого ребенка. Также в квартире находилась мать младенца, которую сразу задержали и доставили в Шевченковское отделение полиции Приморского отдела в г. Одессе.

Женщина объяснила, что после рождения ребенка она чувствовала моральное истощение, ей казалось, что она плохо осуществляла уход за дочерью. В злополучный день женщина проснулась с мыслью об убийстве своего ребенка, а уже вечером довела свой умысел до конца, задушив младенца подушкой.

Также правоохранители установили, что накануне женщина и сама хотела свести счеты с жизнью, приняв большое количество снотворного, однако таблетки не подействовали.

По указанному факту следственными начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.