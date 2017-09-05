Организатор канала незаконной переправки украинских моряков приговорён к 5 годам лишения свободы

13:05 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Организатор преступной группы, которая на протяжении 2015-2017 годов незаконно переправляла моряков через государственную границу, приговорён к 5 годам лишения свободы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В пресс-службе напомнили, что преступная группа на протяжении 2015-2017 годов незаконно переправляла через государственную границу моряков с использованием судов заграничного следования. Перемещение осуществлялось через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. За неполные два года было переправлено около 100 жителей Одесской и Херсонской областей.

Благодаря сотрудничеству оперативных работников Южного РУ Госпогранслужбы со следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополь под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополь удалось собрать доказательства для привлечения организатора группы к уголовной ответственности.

Вчера, 11 октября, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.