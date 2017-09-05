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Организатор канала незаконной переправки украинских моряков приговорён к 5 годам лишения свободы
13:05 / 12.10.2017
ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Организатор преступной группы, которая на протяжении 2015-2017 годов незаконно переправляла моряков через государственную границу, приговорён к 5 годам лишения свободы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В пресс-службе напомнили, что преступная группа на протяжении 2015-2017 годов незаконно переправляла через государственную границу моряков с использованием судов заграничного следования. Перемещение осуществлялось через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. За неполные два года было переправлено около 100 жителей Одесской и Херсонской областей.
Благодаря сотрудничеству оперативных работников Южного РУ Госпогранслужбы со следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополь под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополь удалось собрать доказательства для привлечения организатора группы к уголовной ответственности.
Вчера, 11 октября, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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