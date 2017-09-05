Передано в суд дело троих иностранцев, похитивших и убивших заложника

14:38 / 11.10.2017

ОДЕССА, 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех иностранцев, подозреваемых в похищении и убийстве заложника, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №2 (Малиновский район) направила в суд обвинительный акт в отношении трех иностранцев, подозреваемых в умышленном убийстве заложника с целью сокрытия преступления, а также в захвате и удержании человека и грабеже.

По ходатайству прокуратуры задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено, что в июне 2017 г. обвиняемые проникли в квартиру на ул. Филатова в Одессе и похитили мужчину с целью вымогательства у его знакомого выкупа в 60 тыс. долларов США. Кроме того злоумышленники ограбили эту квартиру.

Поняв, что требуемый выкуп за заложника они не получат, с целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленники убили заложника и закопали тело вблизи лесополосы в Овидиопольском районе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции.