|
|
Передано в суд дело троих иностранцев, похитивших и убивших заложника
14:38 / 11.10.2017
ОДЕССА, 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех иностранцев, подозреваемых в похищении и убийстве заложника, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №2 (Малиновский район) направила в суд обвинительный акт в отношении трех иностранцев, подозреваемых в умышленном убийстве заложника с целью сокрытия преступления, а также в захвате и удержании человека и грабеже.
По ходатайству прокуратуры задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Установлено, что в июне 2017 г. обвиняемые проникли в квартиру на ул. Филатова в Одессе и похитили мужчину с целью вымогательства у его знакомого выкупа в 60 тыс. долларов США. Кроме того злоумышленники ограбили эту квартиру.
Поняв, что требуемый выкуп за заложника они не получат, с целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленники убили заложника и закопали тело вблизи лесополосы в Овидиопольском районе.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:58 11.10.2017
17:26 11.10.2017
17:24 11.10.2017
16:35 11.10.2017
16:29 11.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.735
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»