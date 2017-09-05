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Задержан похититель камер наблюдения, хранивший патроны от автомата
11:19 / 11.10.2017
ОДЕССА, 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители выявили мужчину без определенного места жительства, который похитил более 20 камер наружного наблюдения и незаконно хранил боевые припасы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, 32-летний мужчина без определенного места жительства обоснованно подозревается в совершении 13 краж в Малиновском районе Одессы. За один год злоумышленник демонтировал с фасадов зданий и похитил 23 камеры наружного видеонаблюдения и 2 светодиодных фонаря, которые принадлежат местным жителям, двум фирмам, двум банкам и ломбарду. Общая сумма ущерба составляет 62 тыс. гривен.
Также мужчина незаконно хранил в гараже, где временно проживал, предметы, похожие на патроны для автомата. По его словам, он нашел пакет с 51 патроном на улице и спрятал их.
Изъятое направлено в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы.
Установлено, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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