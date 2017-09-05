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Передано в суд дело группировки, совершившей ряд вооруженных нападений на одесситов
14:20 / 10.10.2017
ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Четыре члена преступной группировки, которая терроризировала вооруженными нападениями одесситов, предстанут перед судом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд обвинительный акт в отношении четырех членов преступной группировки, которым инкриминируют совершение разбойных нападений, краж и незаконное обращение с оружием.
В ходе расследования установлено, что лидер организованной преступной группы подобрал трех «физически подготовленных» сообщников, разделил между ними роли, незаконно приобрел огнестрельное оружие, а также балаклавы, перчатки и тому подобное.
По данным следствия, участники преступной группы в течение мая — июня этого года провели ряд вооруженных нападений и краж у граждан Одессы. Во время совершения преступлений злоумышленники прибегали к избиению и запугиванию своих жертв.
Сумма ущерба, причиненного незаконными действиями, составляет около ста тысяч гривен.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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