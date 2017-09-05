Передано в суд дело группировки, совершившей ряд вооруженных нападений на одесситов

14:20 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Четыре члена преступной группировки, которая терроризировала вооруженными нападениями одесситов, предстанут перед судом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд обвинительный акт в отношении четырех членов преступной группировки, которым инкриминируют совершение разбойных нападений, краж и незаконное обращение с оружием.

В ходе расследования установлено, что лидер организованной преступной группы подобрал трех «физически подготовленных» сообщников, разделил между ними роли, незаконно приобрел огнестрельное оружие, а также балаклавы, перчатки и тому подобное.

По данным следствия, участники преступной группы в течение мая — июня этого года провели ряд вооруженных нападений и краж у граждан Одессы. Во время совершения преступлений злоумышленники прибегали к избиению и запугиванию своих жертв.

Сумма ущерба, причиненного незаконными действиями, составляет около ста тысяч гривен.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.