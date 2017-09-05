Передано в суд дело похитителей Гончаренко

10:18 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении лиц, подозреваемых в похищении народного депутата Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в подготовке к похищению народного депутата Украины, покушении на нанесение телесных повреждений в связи с его общественной деятельностью, а также в организации печати запрещенной литературы.

Обвинительный акт в отношении указанных лиц (в числе которых — депутат Лиманского районного совета) прокуратура области направила в Суворовский районный суд Одессы.

Кроме того, в настоящее время слушается в суде обвинительный акт в отношении еще одного фигуранта деятельности типографии по производству незаконной печатной продукции.

В пресс-службе напомнили, что следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области разоблачили трех человек, которые в начале 2017 года организовали производство на территории Одессы буклетов, содержание которых было направлен на разжигание межнациональной вражды и унижение национальной чести и достоинства.

Также в ходе расследования правоохранители получили данные о планировании двумя мужчинами похищения народного депутата Украины и намерениях нанести ему телесные повреждения.

23 февраля в ходе спецоперации следователи прокуратуры и сотрудники Управления СБУ организовали «имитацию похищения депутата». В дальнейшем правоохранители предотвратили нанесение ему тяжких телесных повреждений и задержали указанных лиц.

Напомним, что речь идёт о похищении экс-зампредседателя Одесского облсовета Алексея Гончаренко.