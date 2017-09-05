ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція: КОРУПЦІЯ НА МІЛЬЙОНИ — ВИКРИТТЯ ВІД ЦЕНТРУ ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Передано в суд дело похитителей Гончаренко
10:18 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении лиц, подозреваемых в похищении народного депутата Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в подготовке к похищению народного депутата Украины, покушении на нанесение телесных повреждений в связи с его общественной деятельностью, а также в организации печати запрещенной литературы.

Обвинительный акт в отношении указанных лиц (в числе которых — депутат Лиманского районного совета) прокуратура области направила в Суворовский районный суд Одессы.

Кроме того, в настоящее время слушается в суде обвинительный акт в отношении еще одного фигуранта деятельности типографии по производству незаконной печатной продукции.

В пресс-службе напомнили, что следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области разоблачили трех человек, которые в начале 2017 года организовали производство на территории Одессы буклетов, содержание которых было направлен на разжигание межнациональной вражды и унижение национальной чести и достоинства.

Также в ходе расследования правоохранители получили данные о планировании двумя мужчинами похищения народного депутата Украины и намерениях нанести ему телесные повреждения.

23 февраля в ходе спецоперации следователи прокуратуры и сотрудники Управления СБУ организовали «имитацию похищения депутата». В дальнейшем правоохранители предотвратили нанесение ему тяжких телесных повреждений и задержали указанных лиц.

Напомним, что речь идёт о похищении экс-зампредседателя Одесского облсовета Алексея Гончаренко.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:11 10.10.2017
«7 километр» предлагает будущим молодожёнам все товары для подготовки к свадьбе
17:03 10.10.2017
В среду, 11 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
15:27 10.10.2017
«Посев озимых под урожай следующего года проходит в сложных погодных условиях», — Управление агрополитики ОГА
15:24 10.10.2017
Уборка урожая в Одесской области завершится в конце октября
14:43 10.10.2017
Первая международная конференция «Деньги и порты-2017» пройдет 26 октября в Одессе


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.030