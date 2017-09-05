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Полицейские задержали нетрезвого мужчину, стрелявшего из обреза в общественном месте
16:31 / 09.10.2017
ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Суворовском районе Одессы работники батальона полиции особого назначения задержали нетрезвого мужчину, который вел себя неадекватно и стрелял из обреза в общественном месте, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 9 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, в Суворовском районе города во время несения службы по охране общественного порядка работники батальона полиции особого назначения выявили мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя неадекватно и стрелял из обреза.
Злоумышленником оказался ранее судимый 44-летний мужчина. У него изъят обрез охотничьего одноствольного ружья калибра 16 мм.
Изъятое направлено на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми средствами). Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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