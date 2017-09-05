Полицейские задержали нетрезвого мужчину, стрелявшего из обреза в общественном месте

16:31 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Суворовском районе Одессы работники батальона полиции особого назначения задержали нетрезвого мужчину, который вел себя неадекватно и стрелял из обреза в общественном месте, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 9 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, в Суворовском районе города во время несения службы по охране общественного порядка работники батальона полиции особого назначения выявили мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя неадекватно и стрелял из обреза.

Злоумышленником оказался ранее судимый 44-летний мужчина. У него изъят обрез охотничьего одноствольного ружья калибра 16 мм.

Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми средствами). Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.