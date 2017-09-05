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Апелляционный суд области оставил под стражей директора лагеря «Виктория»
11:08 / 07.10.2017
ОДЕССА, 07 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Апелляционный суд области оставил в силе меру пресечения в виде ареста директору лагеря «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 7 октября, в пресс-службе прокуратуры области.
По информации пресс-службы, Апелляционный суд области 6 октября отказал в удовлетворении требований стороны защиты и оставил без изменений решение Киевского районного суда об аресте директора детского оздоровительного комплекса «Виктория».
Напомним, 18 сентября Киевский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу руководителя детского лагеря, где в результате пожара погибли трое детей. При этом ответственную за пожарную безопасность воспитательницу лагеря, которая также была взята под арест, суд отпустил на поруки двух нардепов.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) осуществляет СУ ГУНП в Одесской области.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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