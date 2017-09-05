Апелляционный суд области оставил под стражей директора лагеря «Виктория»

11:08 / 07.10.2017

ОДЕССА, 07 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Апелляционный суд области оставил в силе меру пресечения в виде ареста директору лагеря «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 7 октября, в пресс-службе прокуратуры области.

По информации пресс-службы, Апелляционный суд области 6 октября отказал в удовлетворении требований стороны защиты и оставил без изменений решение Киевского районного суда об аресте директора детского оздоровительного комплекса «Виктория».

Напомним, 18 сентября Киевский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу руководителя детского лагеря, где в результате пожара погибли трое детей. При этом ответственную за пожарную безопасность воспитательницу лагеря, которая также была взята под арест, суд отпустил на поруки двух нардепов.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) осуществляет СУ ГУНП в Одесской области.