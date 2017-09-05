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Военная прокуратура отсудила в пользу Минобороны ещё часть земель Тарутинского полигона
11:47 / 06.10.2017
ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура Южного региона Украины добилась через суд возвращения в собственность Минобороны Украины ещё нескольких участков земли Тарутинского общевойскового полигона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
Так, по информации пресс-службы, постановлением Высшего хозяйственного суда Украины 28 сентября была удовлетворена кассационная жалоба военной прокуратуры Южного региона Украины на постановление Одесского апелляционного хозяйственного суда от 1 июня и оставлено в силе решение суда первой инстанции, которым признан недействительным договор аренды земли, заключенный между Тарутинской РГА и частным обществом «Карпаты», и истребован в пользу Минобороны Украины земельный участок общей площадью 160 га. Это земельный участок бывшего Тарутинского общевойскового полигона стоимостью 3 млн. грн., предназначенный для тренировки военнослужащих и повышения их боевой выучки.
Во время судебного разбирательства установлено, что решением райгосадминистрации в 2008 году вышеуказанные земли обороны были незаконно предоставлены в пользование коммерческой структуре для выращивания сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, 4 октября постановлением Одесского апелляционного хозяйственного суда отказано в удовлетворении апелляционной жалобы фермерского хозяйства «Колос» на решение хозяйственного суда Одесской области от 26 марта, которым признаны недействительными договора аренды земли, заключенные между Тарутинской РГА и коммерческой структурой, и истребованы земельные участки Тарутинского полигона общей площадью 2 тыс. 841 га (согласно нормативно-денежной оценке, их стоимость — более 79 млн. грн.).
«Сейчас военная прокуратура Южного региона принимает меры для реального исполнения решений суда и возвращения этих земель обороны законному пользователю — Министерству обороны Украины», — добавили в пресс-службе.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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