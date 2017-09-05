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Военная прокуратура отсудила в пользу Минобороны ещё часть земель Тарутинского полигона
11:47 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура Южного региона Украины добилась через суд возвращения в собственность Минобороны Украины ещё нескольких участков земли Тарутинского общевойскового полигона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

Так, по информации пресс-службы, постановлением Высшего хозяйственного суда Украины 28 сентября была удовлетворена кассационная жалоба военной прокуратуры Южного региона Украины на постановление Одесского апелляционного хозяйственного суда от 1 июня и оставлено в силе решение суда первой инстанции, которым признан недействительным договор аренды земли, заключенный между Тарутинской РГА и частным обществом «Карпаты», и истребован в пользу Минобороны Украины земельный участок общей площадью 160 га. Это земельный участок бывшего Тарутинского общевойскового полигона стоимостью 3 млн. грн., предназначенный для тренировки военнослужащих и повышения их боевой выучки.

Во время судебного разбирательства установлено, что решением райгосадминистрации в 2008 году вышеуказанные земли обороны были незаконно предоставлены в пользование коммерческой структуре для выращивания сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, 4 октября постановлением Одесского апелляционного хозяйственного суда отказано в удовлетворении апелляционной жалобы фермерского хозяйства «Колос» на решение хозяйственного суда Одесской области от 26 марта, которым признаны недействительными договора аренды земли, заключенные между Тарутинской РГА и коммерческой структурой, и истребованы земельные участки Тарутинского полигона общей площадью 2 тыс. 841 га (согласно нормативно-денежной оценке, их стоимость — более 79 млн. грн.).

«Сейчас военная прокуратура Южного региона принимает меры для реального исполнения решений суда и возвращения этих земель обороны законному пользователю — Министерству обороны Украины», — добавили в пресс-службе.

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