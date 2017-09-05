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Генпрокуратура расследует факты незаконной передачи недвижимости одесской громады
10:51 / 06.10.2017
ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Генеральная прокуратура Украины при поддержке оперативного управления ГУ ГФС в г. Киев расследуют уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
По информации управления, Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры и оперативное управление столичного ГУ ГФС расследуют уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского горсовета и Департамента комсобственности Одесского городского совета по предварительному сговору с субъектами хозяйствования и частными нотариусами, что нанесло серьёзный ущерб интересам громады города.
«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2017 годов служебные лица Одесского городского совета, злоупотребляя своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц, действуя вопреки интересам службы, по предварительному сговору с должностными лицами Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета, частными нотариусами, руководителями «подконтрольных» субъектов хозяйствования, в нарушение требований действующего законодательства Украины, без проведения аукционных процедур, передали в собственность объекты недвижимого имущества, находящиеся в коммунальной собственности территориальной громады г. Одесса», — сообщили в управлении.
«При этом Одесским городским головой в соответствии с решениями Одесского горсовета выдавались распоряжение о передаче в аренду «подконтрольным» юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности, ряда нежилых помещений и сооружений, находящихся в собственности территориальной громады. Одессы.
В дальнейшем, депутатами Одесского городского совета по представлению Департамента коммунальной собственности и постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности принимались решения, которыми фактически разрешался выкуп физическими и юридическими лицам (арендаторами) данных объектов коммунальной собственности территориальной громады, вопреки требованиям действующего законодательства Украины без проведения аукциона и значительно ниже рыночной стоимости», — добавили в Генпрокуратуре.
Накануне следователи Генпрокуратуры приступили к обыскам в зданиях и помещениях Одесского городского совета, Департамента коммунальной собственности, у частных нотариусов, а также ряда связанных субъектов хозяйствования.
В ходе обысков был изъят ряд документов, имеющих значение для уголовного производства. Досудебное расследование продолжается.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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