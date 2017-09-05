Генпрокуратура расследует факты незаконной передачи недвижимости одесской громады

10:51 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Генеральная прокуратура Украины при поддержке оперативного управления ГУ ГФС в г. Киев расследуют уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

По информации управления, Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры и оперативное управление столичного ГУ ГФС расследуют уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского горсовета и Департамента комсобственности Одесского городского совета по предварительному сговору с субъектами хозяйствования и частными нотариусами, что нанесло серьёзный ущерб интересам громады города.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2017 годов служебные лица Одесского городского совета, злоупотребляя своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц, действуя вопреки интересам службы, по предварительному сговору с должностными лицами Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета, частными нотариусами, руководителями «подконтрольных» субъектов хозяйствования, в нарушение требований действующего законодательства Украины, без проведения аукционных процедур, передали в собственность объекты недвижимого имущества, находящиеся в коммунальной собственности территориальной громады г. Одесса», — сообщили в управлении.

«При этом Одесским городским головой в соответствии с решениями Одесского горсовета выдавались распоряжение о передаче в аренду «подконтрольным» юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности, ряда нежилых помещений и сооружений, находящихся в собственности территориальной громады. Одессы.

В дальнейшем, депутатами Одесского городского совета по представлению Департамента коммунальной собственности и постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности принимались решения, которыми фактически разрешался выкуп физическими и юридическими лицам (арендаторами) данных объектов коммунальной собственности территориальной громады, вопреки требованиям действующего законодательства Украины без проведения аукциона и значительно ниже рыночной стоимости», — добавили в Генпрокуратуре.

Накануне следователи Генпрокуратуры приступили к обыскам в зданиях и помещениях Одесского городского совета, Департамента коммунальной собственности, у частных нотариусов, а также ряда связанных субъектов хозяйствования.

В ходе обысков был изъят ряд документов, имеющих значение для уголовного производства. Досудебное расследование продолжается.