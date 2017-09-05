Одесса > Новости > Правоохранительные органы Правоохранители задержали очередного взяточника — чиновника «Укртрансбезопасности» 09:48 / 06.10.2017 ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области разоблачили на взятке в 42 тыс. грн. должностное лицо Управления «Укртрансбезопасности», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области. По информации пресс-службы, 5 октября следователи областной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области разоблачили при получении неправомерной выгоды должностное лицу Управления «Укртрансбезопасности» в Одесской области. Установлено, что заместитель руководителя структурного подразделения требовал и получил от частного предпринимателя 42 тыс. гривен взятки за непривлечение его к административной ответственности за перегруз транспортного средства. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины осуществляет прокуратура Одесской области. версия для печати