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Правоохранители задержали очередного взяточника — чиновника «Укртрансбезопасности»
09:48 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области разоблачили на взятке в 42 тыс. грн. должностное лицо Управления «Укртрансбезопасности», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 5 октября следователи областной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области разоблачили при получении неправомерной выгоды должностное лицу Управления «Укртрансбезопасности» в Одесской области.

Установлено, что заместитель руководителя структурного подразделения требовал и получил от частного предпринимателя 42 тыс. гривен взятки за непривлечение его к административной ответственности за перегруз транспортного средства.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины осуществляет прокуратура Одесской области.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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