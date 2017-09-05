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Одесский филиал «Укрпочты» работает в штатном режиме, несмотря на отстранение руководителя от должности
16:26 / 05.10.2017
ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ПАО «Укрпочта» заявляют, что Одесская дирекция предприятия работает в штатном режиме, несмотря на то, что задержанный на взятке руководитель подразделения отстранён от исполнения обязанностей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе ПАО «Укрпочта».
В пресс-службе заявили, что работники Одесского филиала ПАО «Укрпочта» были задержаны службой внутренней безопасности «Укрпочты» совместно с СБУ и Военной прокуратурой Одесского гарнизона при попытке получения взятки в размере 9000 долларов за создание нерыночных условий аренды недвижимости общества.
«Укрпочта» имеет нулевую толерантность к коррупции и будет максимально сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы преступление было раскрыто. На время проведения проверки руководитель Одесского филиала «Укрпочты» отстранен от исполнения служебных обязанностей для объективного и беспристрастного расследования. Операционная деятельность филиала выполняется в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.
«Обращаем внимание всех участников рынка: имущество «Укрпочты» сейчас передается в аренду только на прозрачных электронных аукционах.
Однако некоторые дельцы, которые используют мошеннические схемы, пытаются оформить аренду недвижимости по старой процедуре. Некоторые мошенники обещают другие схемы заключения договоров аренды имущества Укрпочты, пытаясь получить взятки.
Подчеркиваем, что такие соглашения будут обжалованы «Укрпочтой» как недействительные, а виновные в причинении ущерба обществу будут неизбежно привлечены к ответственности, включая уголовную», — добавили в пресс-службе.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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