|
|
Военная прокуратура задержала на взятке в 9,6 тысячи долларов должностных лиц одесской дирекции «Укрпочты»
13:52 / 05.10.2017
ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура Одесского гарнизона разоблачила при получении взятки должностных лиц Одесской дирекции ПАО «Укрпочта», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
По информации пресс-службы, вчера, 4 октября, военная прокуратура Одесского гарнизона совместно с УСБ Украины в Одесской области задержали должностных лиц Одесской дирекции «Укрпочты» в рамках досудебного расследования по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.
Досудебным расследованием установлено, что директор и исполняющий обязанности начальника отдела аренды дирекции требовали от гражданина 9,6 тыс. долларов США за принятие и положительное рассмотрение заявления о предоставлении в аренду государственного недвижимого имущества с правом последующего выкупа и принятия решения о выставлении помещений ПАО «Укрпочта» на аукцион, формированием лота в системе «Прозоро».
В ходе проведения следственных и розыскных действий, правоохранители задержали должностных лиц сразу после получения взятки — в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас военная прокуратура Одесского гарнизона готовит обоим задержанным сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:19 05.10.2017
17:05 05.10.2017
16:26 05.10.2017
Одесский филиал «Укрпочты» работает в штатном режиме, несмотря на отстранение руководителя от должности
15:02 05.10.2017
«Чтобы достичь контроля над заболеваемостью корью, количество привитых детей должно быть 95%», — иммунолог
14:10 05.10.2017
С начала года в Одесской области заболели корью около 700 человек, из них почти 400 — одесситы, — данные
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.029
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»