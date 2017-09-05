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Военная прокуратура задержала на взятке в 9,6 тысячи долларов должностных лиц одесской дирекции «Укрпочты»
13:52 / 05.10.2017

ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура Одесского гарнизона разоблачила при получении взятки должностных лиц Одесской дирекции ПАО «Укрпочта», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, вчера, 4 октября, военная прокуратура Одесского гарнизона совместно с УСБ Украины в Одесской области задержали должностных лиц Одесской дирекции «Укрпочты» в рамках досудебного расследования по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Досудебным расследованием установлено, что директор и исполняющий обязанности начальника отдела аренды дирекции требовали от гражданина 9,6 тыс. долларов США за принятие и положительное рассмотрение заявления о предоставлении в аренду государственного недвижимого имущества с правом последующего выкупа и принятия решения о выставлении помещений ПАО «Укрпочта» на аукцион, формированием лота в системе «Прозоро».

В ходе проведения следственных и розыскных действий, правоохранители задержали должностных лиц сразу после получения взятки — в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас военная прокуратура Одесского гарнизона готовит обоим задержанным сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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