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«Олегу Радковскому обеспечена круглосуточная охрана», — облпрокуратура
12:17 / 05.10.2017
ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Состояние первого зампредседателя Одесского облсовета Олега Радковского, на которого вчера вечером было совершено покушение, в настоящее время стабильное, ему обеспечена круглосуточная охрана, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство заместителя председателя Одесского областного совета О. Радковского (ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Должностное лицо получило ранения вечером 4 октября в результате стрельбы в центре города. Стрелявший скрылся с места преступления.
Досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Принимают меры по розыску нападавшего.
В медицинском учреждении пострадавшему оказана помощь. Его состояние стабильное.
Представителю органа местного самоуправления обеспечена круглосуточная охрана.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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