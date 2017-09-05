«Олегу Радковскому обеспечена круглосуточная охрана», — облпрокуратура

12:17 / 05.10.2017

ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Состояние первого зампредседателя Одесского облсовета Олега Радковского, на которого вчера вечером было совершено покушение, в настоящее время стабильное, ему обеспечена круглосуточная охрана, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство заместителя председателя Одесского областного совета О. Радковского (ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Должностное лицо получило ранения вечером 4 октября в результате стрельбы в центре города. Стрелявший скрылся с места преступления.

Досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Принимают меры по розыску нападавшего.

В медицинском учреждении пострадавшему оказана помощь. Его состояние стабильное.

Представителю органа местного самоуправления обеспечена круглосуточная охрана.