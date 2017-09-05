Смерть арестанта в Одесском СИЗО предварительно квалифицируют как самоубийство

12:11 / 05.10.2017

ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура проводит проверку по факту вчерашней смерти 33-летнего арестанта в Одесском СИЗО — предварительно правоохранители рассматривают версию самоубийства, а также снова возник вопрос о служебной халатности работников учреждения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура области проводит проверку по факту смерти арестанта в Одесском СИЗО, по результатам которой следователями будет начато расследование по факту служебной халатности (ст. 367 УК Украины).

На место происшествия выезжал прокурор области Олег Жученко.

Установлено, что 4 октября в камере Одесского СИЗО обнаружено тело 33-летнего арестанта с признаками самоубийства.

Внесены сведения в ЕРДР по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).

Досудебное расследование продолжается.