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Смерть арестанта в Одесском СИЗО предварительно квалифицируют как самоубийство
12:11 / 05.10.2017
ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура проводит проверку по факту вчерашней смерти 33-летнего арестанта в Одесском СИЗО — предварительно правоохранители рассматривают версию самоубийства, а также снова возник вопрос о служебной халатности работников учреждения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура области проводит проверку по факту смерти арестанта в Одесском СИЗО, по результатам которой следователями будет начато расследование по факту служебной халатности (ст. 367 УК Украины).
На место происшествия выезжал прокурор области Олег Жученко.
Установлено, что 4 октября в камере Одесского СИЗО обнаружено тело 33-летнего арестанта с признаками самоубийства.
Внесены сведения в ЕРДР по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).
Досудебное расследование продолжается.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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