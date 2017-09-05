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По факту вчерашних событий на Греческой полиция открыла уголовное производство по статье «покушение на убийство»
09:14 / 05.10.2017
ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По факту нанесения ранений заместителю председателя облсовета Олегу Радковскому Одесская полиция открыла уголовное производство по статье «покушение на убийство», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, вчера, 4 октября, в 20:20 в полицию поступило сообщение о стрельбе в одном из развлекательных заведений на ул. Греческая.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.
Предварительно было установлено, что один из посетителей заведения вышел на улицу и подошел к своему автомобилю. В это время, находившиеся в другом автомобиле на парковке развлекательного заведения неизвестные лица осуществили несколько выстрелов из травматического оружия в сторону мужчины, после чего скрылись с места происшествия.
Пострадавший госпитализирован с травмами спины и руки.
Работники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию нападавших, также устанавливается оружие, из которого производилась стрельба.
По данному факту начато Уголовное производство по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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