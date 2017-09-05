Военная прокуратура задержала на взятке в тысячу долларов работника экспертно-криминалистического центра

09:25 / 04.10.2017

ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура задержала на взятке работника Одесского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, 3 октября работники военной прокуратуры Одесского гарнизона и УСБ Украины в Одесской области в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды задержали заведующего сектором строительных и земельных исследований отдела оценочной деятельности Одесского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Установлено, что указанный чиновник требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. долларов США за занижение себестоимости недвижимого имущества при проведении экспертного исследования и ускорение такой экспертизы.

Во время передачи второй части оговоренной суммы взятки работник Центра был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Продолжаются обыски по месту работы и жительства обвиняемого.

Задержанному лицу готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Также военная прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.