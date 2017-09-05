Следователи прокуратуры сообщили экс-вице-мэру о подозрении в служебной халатности по делу о гибели детей в «Виктории»

16:15 / 03.10.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи прокуратуры Одесской области сообщили бывшему заместителю городского головы о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей в лагере «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что в ходе расследования уголовного производства по факту служебной халатности, повлекшей гибель троих детей в лагере «Виктория», следователи прокуратуры Одесской области 3 октября сообщили о подозрении бывшему заместителю городского головы.

«По данным следствия указанное должностное лицо, будучи осведомлено о нарушении правил пожарной безопасности, из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей и недобросовестного отношения к ним, не приняло мер по заключению договоров на обслуживание высокотехнологичных современных систем пожаротушения, а также способствовало заселению детей в комплекс, который фактически не был готов к эксплуатации», — сообщили в пресс-службе.

Указанное лицо освобождено от должности 19 сентября (речь идёт о заместителе городского головы Зинаиде Цвиринько, уволенной с формулировкой «в связи с выходом на пенсию». — Ред.).

Кроме того, прокурор области сообщил, что сотрудники областной прокуратуры совместно со следователями и оперативными работниками управления Национальной полиции проводят около 20 обысков на 14 предприятиях в рамках расследования уголовного производства по факту служебного подлога. По данным следствия, указанные предприятия входят в круг юридических лиц, которые в течение 2015-2016 годов осуществляли финансово-хозяйственную деятельность совместно с генподрядчиком по реконструкции детского лагеря «Виктория».

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.