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Полицейские проверяют информацию о минировании Апелляционного административного суда
13:19 / 03.10.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские проверяют информацию о минировании Апелляционного административного суда в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня около 12:28 по спецлинии «102» поступило телефонное сообщение от мужчины о том, что здание одесского Апелляционного административного суда на ул. Софиевская, 19, заминировано.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники.

Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда, также ведётся установление личности правонарушителя.

Решается вопрос о внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

ДОПОЛНЕНО.

По состоянию на 13:30 проверка здания и прилегающей территории была завершена. Взрывчатка не найдена.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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