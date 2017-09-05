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Полицейские проверяют информацию о минировании Апелляционного административного суда
13:19 / 03.10.2017
ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские проверяют информацию о минировании Апелляционного административного суда в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня около 12:28 по спецлинии «102» поступило телефонное сообщение от мужчины о том, что здание одесского Апелляционного административного суда на ул. Софиевская, 19, заминировано.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники.
Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда, также ведётся установление личности правонарушителя.
Решается вопрос о внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.
ДОПОЛНЕНО.
По состоянию на 13:30 проверка здания и прилегающей территории была завершена. Взрывчатка не найдена.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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