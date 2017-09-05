13:19 / 03.10.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские проверяют информацию о минировании Апелляционного административного суда в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня около 12:28 по спецлинии «102» поступило телефонное сообщение от мужчины о том, что здание одесского Апелляционного административного суда на ул. Софиевская, 19, заминировано.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники.

Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда, также ведётся установление личности правонарушителя.

Решается вопрос о внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

ДОПОЛНЕНО.

По состоянию на 13:30 проверка здания и прилегающей территории была завершена. Взрывчатка не найдена.