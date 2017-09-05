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Одесские правоохранители задержали квартирного афериста
10:58 / 03.10.2017
ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали афериста, которого подозревают в причастности к незаконной приватизации трех квартир и двух земельных участков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, сотрудники криминальной полиции Приморского отдела полиции установили местонахождение и задержали мошенника, который длительное время скрывался от органов досудебного расследования.
47-летний одессит на протяжении длительного времени совершал противоправные действия, направленные на завладение правом собственности на чужое имущество. Злоумышленник, по предварительному сговору с группой лиц, путем обмана осуществлял подготовку необходимой для передачи права собственности документации.
Такими противоправными действиями злоумышленнику удалось незаконно приватизировать три квартиры в Одессе и два земельных участка на территории области, нанеся ущерб в особо крупных размерах.
Правонарушителю уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас материалы уголовного производства готовятся для направления с обвинительным актом в суд.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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