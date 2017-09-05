Одесские правоохранители задержали квартирного афериста

10:58 / 03.10.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали афериста, которого подозревают в причастности к незаконной приватизации трех квартир и двух земельных участков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, сотрудники криминальной полиции Приморского отдела полиции установили местонахождение и задержали мошенника, который длительное время скрывался от органов досудебного расследования.

47-летний одессит на протяжении длительного времени совершал противоправные действия, направленные на завладение правом собственности на чужое имущество. Злоумышленник, по предварительному сговору с группой лиц, путем обмана осуществлял подготовку необходимой для передачи права собственности документации.

Такими противоправными действиями злоумышленнику удалось незаконно приватизировать три квартиры в Одессе и два земельных участка на территории области, нанеся ущерб в особо крупных размерах.

Правонарушителю уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас материалы уголовного производства готовятся для направления с обвинительным актом в суд.