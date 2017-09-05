|
|
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка из-за мобильного телефона
09:42 / 02.10.2017
ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Татарбунарского отдела полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девочки с целью ограбления, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации пресс-службы, в субботу, 30 сентября, в Татарбунарский отдел полиции обратилась жительница с. Тузлы с заявлением о том, что накануне вечером ее 16-летняя дочь уехала в соседнее село на концерт и до настоящего времени домой не вернулась.
На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции. После нескольких часов кропотливой работы полицейские в лесополосе у с. Дивизия нашли тело пропавшей девочки со следами насилия.
По горячим следам был установлен подозреваемый — ранее судимый 37-летний житель с. Дивизия, у которого был обнаружен мобильный телефон погибшей. Злоумышленник объяснил полицейским, что лишил жизни ребенка из корыстных побуждений — чтобы завладеть мобильным телефоном.
Досудебное расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) продолжается.
По данным СМИ, в дальнейшем выяснилось, что девочка была изнасилована убийцей.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:59 02.10.2017
17:37 02.10.2017
17:02 02.10.2017
15:45 02.10.2017
15:15 02.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.018
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»