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Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка из-за мобильного телефона
09:42 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Татарбунарского отдела полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девочки с целью ограбления, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации пресс-службы, в субботу, 30 сентября, в Татарбунарский отдел полиции обратилась жительница с. Тузлы с заявлением о том, что накануне вечером ее 16-летняя дочь уехала в соседнее село на концерт и до настоящего времени домой не вернулась.

На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции. После нескольких часов кропотливой работы полицейские в лесополосе у с. Дивизия нашли тело пропавшей девочки со следами насилия.

По горячим следам был установлен подозреваемый — ранее судимый 37-летний житель с. Дивизия, у которого был обнаружен мобильный телефон погибшей. Злоумышленник объяснил полицейским, что лишил жизни ребенка из корыстных побуждений — чтобы завладеть мобильным телефоном.

Досудебное расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) продолжается.

По данным СМИ, в дальнейшем выяснилось, что девочка была изнасилована убийцей.

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Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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