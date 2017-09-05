Партия крупнокалиберных боеприпасов изъята в пункте приёма металлолома в Подольске

12:23 / 30.09.2017

ОДЕССА, 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В г. Подольск в пункте приема металлолома правоохранители изъяли несколько десятков боеприпасов крупного калибра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 30 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, в рамках общегосударственной операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники полиции и Службы безопасности Украины провели проверку одного из пунктов приема металлолома в г. Подольск. Здесь было обнаружено и изъято для дальнейшего обезвреживания 30 снарядов калибра 45 мм, 15 — калибра 100 мм, по одному снаряду калибра 122 мм и 125 мм,а также 2 снаряда калибра 152 мм.

«Директор предприятия дает объяснения по этому поводу сотрудникам Службы безопасности Украины и следователю», — сообщил начальник Подольского отдела полиции Николай Пищанский.