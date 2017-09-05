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Партия крупнокалиберных боеприпасов изъята в пункте приёма металлолома в Подольске
12:23 / 30.09.2017
ОДЕССА, 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В г. Подольск в пункте приема металлолома правоохранители изъяли несколько десятков боеприпасов крупного калибра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 30 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, в рамках общегосударственной операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники полиции и Службы безопасности Украины провели проверку одного из пунктов приема металлолома в г. Подольск. Здесь было обнаружено и изъято для дальнейшего обезвреживания 30 снарядов калибра 45 мм, 15 — калибра 100 мм, по одному снаряду калибра 122 мм и 125 мм,а также 2 снаряда калибра 152 мм.
«Директор предприятия дает объяснения по этому поводу сотрудникам Службы безопасности Украины и следователю», — сообщил начальник Подольского отдела полиции Николай Пищанский.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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