|
|
Уроженец Кировоградщины задержан за разбой и нападение на полицейского в Одессе
16:34 / 29.09.2017
ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Житель Кировоградской области задержан за уличный разбой и нападение на полицейского в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в Киевском ОП.
По информации отдела полиции, в Киевском районе города правонарушитель подошел к мужчине, который приехал на отдых в Одессу, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ценные вещи. Потерпевший отдал нападающему ювелирные изделия общей стоимостью шесть тысяч гривен и деньги в сумме четыре тысячи гривен.
Завладев имуществом своей жертвы, злоумышленник скрылся.
Пострадавший обратился в полицию. По факту разбоя было начато уголовное производство.
Вскоре работники полиции заметили подозреваемое лицо на ул. Левитана. Полицейские предъявили мужчине документы и предложили ему проехать в отдел полиции. Однако злоумышленник несколько раз ударил полицейского, нанеся телесные повреждения в виде закрытого перелома левой руки.
Правонарушитель — 29-летний ранее судимый житель Кировоградской области — был задержан и доставлен в полицию. У него изъято похищенное у пострадавшего имущество.
Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (разбой) ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник арестован, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:35 29.09.2017
16:11 29.09.2017
15:38 29.09.2017
«4 полицейских-велосипедиста добились сокращения уровня преступности в районе Трассы здоровья в 2 раза», — ГУНП
15:12 29.09.2017
Ботанический сад проведёт благотворительный фестиваль для восстановления пальмовой оранжереи работы Бернардацци
13:26 29.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.720
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»