|
|
Правоохранители эвакуировали более сотни человек из-за сообщения о минировании Апелляционного суда
16:11 / 29.09.2017
ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесским правоохранителям сегодня пришлось эвакуировать более сотни человек из-за очередного сообщения о минировании Апелляционного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня в 10:10 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминирован Апелляционный суд на ул. Гайдара, 24а.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи.
Из помещений суда были эвакуированы 104 человека.
В результате проверки никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено.
Работа суда возобновлена в нормальном режиме.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:35 29.09.2017
16:34 29.09.2017
15:38 29.09.2017
«4 полицейских-велосипедиста добились сокращения уровня преступности в районе Трассы здоровья в 2 раза», — ГУНП
15:12 29.09.2017
Ботанический сад проведёт благотворительный фестиваль для восстановления пальмовой оранжереи работы Бернардацци
13:26 29.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.910
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»