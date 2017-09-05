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Правоохранители эвакуировали более сотни человек из-за сообщения о минировании Апелляционного суда
16:11 / 29.09.2017

ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесским правоохранителям сегодня пришлось эвакуировать более сотни человек из-за очередного сообщения о минировании Апелляционного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в 10:10 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминирован Апелляционный суд на ул. Гайдара, 24а.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи.

Из помещений суда были эвакуированы 104 человека.

В результате проверки никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено.

Работа суда возобновлена в нормальном режиме.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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