«4 полицейских-велосипедиста добились сокращения уровня преступности в районе Трассы здоровья в 2 раза», — ГУНП

15:38 / 29.09.2017

ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 38 дней работы велопатрулей в районе пляжей «Аркадия», «Ланжерон» и Трассы здоровья уровень преступности в этой туристической зоне снизился на 51%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, такие данные привёл руководитель областной полиции Дмитрий Головин.

Так, по информации главы ГУНП области, публичную безопасность в районах пляжей «Аркадия» и «Ланжерон», а также по Трассе здоровья обеспечивали два велоэкипажа в составе 4 полицейских в период с 25 июля «до окончания пика туристического сезона в Одессе» (в течение 38 дней). Благодаря постоянному присутствию оперативного подразделения в поле зрения отдыхающих и любителей «легкой наживы», уровень преступности в районах Аркадии и Ланжерона снизился более, чем в 2 раза.

«Мы даже не представляли, насколько эффективным окажется это подразделение в разгар туристического сезона в нашем городе, который этим летом принял более 4 миллионов туристов. Круглосуточное патрулирование мест скопления отдыхающих, предоставление качественных информационных услуг и полицейского сервиса, помощь иностранным гражданам привели к снижению уровня преступности в этих районах на 51%», — отметил глава одесской полиции.

В частности, за время работы полицейский велопатруль выявил 15 фактов уголовных нарушений, в том числе по статьям 156 (развращение несовершеннолетних), 185 (кража), 186 (грабеж), 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

«Экипажи также вернули в семьи четырех несовершеннолетних детей, оказали медицинскую помощь 56 пожилым людям, а 35 иностранцев получили информационный сервис», — добавил Д. Головин.

По словам руководителя одесской милиции, в следующем году планируется запустить в Одессе подразделения туристической полиции.

«Философия в том, чтобы в период с 1 мая по 15 сентября эти подразделения работали на опережение и предоставление сервисных услуг, а не только на реакцию и раскрытия. Планируется оснастить полицейских максимумом технических средств — полицейские станции, системы видеонаблюдения и бодикамеры, точки вызова полиции «тревожная кнопка», система позиционирования патрулей и геолокации, велосипеды и скутеры, электронные устройства с инфраструктурой города», — добавил он.