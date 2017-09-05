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Руководитель исполнительной службы области задержан на взятке в 6,5 тысячи долларов
13:26 / 29.09.2017
ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители разоблачили руководителя Государственной исполнительной службы в Одесской области и его подчинённого — главного специалиста на взятке в 6,5 тыс. долларов США, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).
«В ходе расследования 28 сентября следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности в Одесской области разоблачили коррупционную схему, которая действовала в Государственной исполнительной службе региона», — сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.
Во время получения взятки правоохранители разоблачили руководителя Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области и его сообщника — главного специалиста госслужбы.
По данным следствия, должностные лица государственной исполнительной службы требовали и получили 6,5 тыс. долларов США неправомерной выгоды от представителя предприятия за снятие арестов с разного рода имущества.
В настоящее время должностные лица задержаны. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.
«Также следствие проверяет информацию относительно системного получения указанными лицами взяток и причастности к коррупционной схеме других фигурантов из числа сотрудников структурных подразделений исполнительной службы», — добавили в пресс-службе.
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Пётр Липовенко
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