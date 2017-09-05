|
|
Оперативники ГФС области с начала года изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на 350 миллионов гривен
11:20 / 29.09.2017
ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала года оперативники фискальной службы области изъяли из незаконного оборота товарно-материальных ценностей подакцизной группы на сумму почти 352 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, общая стоимость изъятых из незаконного оборота товарно-материальных ценностей подакцизной группы составила почти 352 млн. грн., из них, 235 млн. грн. — это стоимость почти 1,2 млн. дал изъятых ликероводочных напитков.
Также из незаконного оборота изъято 56 транспортных средств стоимостью почти 58 млн. грн., 2,7 млн. пачек табачных изделий стоимостью почти 55 млн. грн., 1 тыс. 109 дал спирта на сумму 2,4 млн. грн. и 76 тонн горюче-смазочных материалов на сумму 1,3 млн. грн.
Общая стоимость товарно-материальных ценностей, изъятых из незаконного оборота фискальной службой, с начала года составила 591 млн. грн.
За 8 месяцев по материалам оперативных подразделений фискальной службы Одесской области в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по 58 уголовным правонарушениям.
В суды по материалам оперативных подразделений направлено 19 уголовных производств.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
13:26 29.09.2017
11:48 29.09.2017
10:49 29.09.2017
10:27 29.09.2017
Задолженность КП «ТГО» за природный газ — почти 450 миллионов гривен, долги населения перед ним — 300 миллионов
10:01 29.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.020
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»