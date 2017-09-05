Оперативники ГФС области с начала года изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на 350 миллионов гривен

11:20 / 29.09.2017

ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала года оперативники фискальной службы области изъяли из незаконного оборота товарно-материальных ценностей подакцизной группы на сумму почти 352 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, общая стоимость изъятых из незаконного оборота товарно-материальных ценностей подакцизной группы составила почти 352 млн. грн., из них, 235 млн. грн. — это стоимость почти 1,2 млн. дал изъятых ликероводочных напитков.

Также из незаконного оборота изъято 56 транспортных средств стоимостью почти 58 млн. грн., 2,7 млн. пачек табачных изделий стоимостью почти 55 млн. грн., 1 тыс. 109 дал спирта на сумму 2,4 млн. грн. и 76 тонн горюче-смазочных материалов на сумму 1,3 млн. грн.

Общая стоимость товарно-материальных ценностей, изъятых из незаконного оборота фискальной службой, с начала года составила 591 млн. грн.

За 8 месяцев по материалам оперативных подразделений фискальной службы Одесской области в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по 58 уголовным правонарушениям.

В суды по материалам оперативных подразделений направлено 19 уголовных производств.