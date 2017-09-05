ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція: КОРУПЦІЯ НА МІЛЬЙОНИ — ВИКРИТТЯ ВІД ЦЕНТРУ ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




«Экспертизы по пожару в «Виктории» могут затянуться на месяц и более», — правоохранители
09:36 / 29.09.2017

ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По информации правоохранительных органов, результаты некоторых экспертиз по изучению причин пожара в лагере «Виктория» должны быть известны через месяц, но поскольку «анализируется слишком большой объем материалов», это может занять и больше времени, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, 28 сентября в ОГА состоялось первое заседание временной комиссии, которая изучает обстоятельства и причины пожара в детском лагере «Виктория» и гибели троих детей.

«Для того, чтобы следствие было максимально беспристрастным, прозрачным, мной было принято решение о создании этой комиссии. Сейчас создана межведомственная следственно-оперативная группа. Уже назначено более 20 экспертиз, допрошено около 90 человек, изъяты материалы в Одесском горсовете, в городском Департаменте образования, Управлении капитального строительства. Кроме того, изъяты материалы в подрядных и субподрядных организациях, участвовавших в проектировании и строительстве лагеря», — сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Во время заседания отчитались о ходе расследования трагедии представители Нацполиции и прокуратуры. Сейчас начато три уголовных производства, продолжаются экспертизы, в частности пожарно-технические, химические, строительные и тому подобное. Результаты некоторых из них должны быть известны через месяц. Однако, по словам специалистов, анализируется слишком большой объем материалов, поэтому это может занять больше времени.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
13:26 29.09.2017
Руководитель исполнительной службы области задержан на взятке в 6,5 тысячи долларов
11:48 29.09.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 29 сентября
11:20 29.09.2017
Оперативники ГФС области с начала года изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на 350 миллионов гривен
10:49 29.09.2017
КП «ТГО» уже устранило 94% выявленных после отопительного сезона неполадок в теплосетях
10:27 29.09.2017
Задолженность КП «ТГО» за природный газ — почти 450 миллионов гривен, долги населения перед ним — 300 миллионов


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.031