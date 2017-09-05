«Экспертизы по пожару в «Виктории» могут затянуться на месяц и более», — правоохранители

09:36 / 29.09.2017

ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По информации правоохранительных органов, результаты некоторых экспертиз по изучению причин пожара в лагере «Виктория» должны быть известны через месяц, но поскольку «анализируется слишком большой объем материалов», это может занять и больше времени, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, 28 сентября в ОГА состоялось первое заседание временной комиссии, которая изучает обстоятельства и причины пожара в детском лагере «Виктория» и гибели троих детей.

«Для того, чтобы следствие было максимально беспристрастным, прозрачным, мной было принято решение о создании этой комиссии. Сейчас создана межведомственная следственно-оперативная группа. Уже назначено более 20 экспертиз, допрошено около 90 человек, изъяты материалы в Одесском горсовете, в городском Департаменте образования, Управлении капитального строительства. Кроме того, изъяты материалы в подрядных и субподрядных организациях, участвовавших в проектировании и строительстве лагеря», — сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Во время заседания отчитались о ходе расследования трагедии представители Нацполиции и прокуратуры. Сейчас начато три уголовных производства, продолжаются экспертизы, в частности пожарно-технические, химические, строительные и тому подобное. Результаты некоторых из них должны быть известны через месяц. Однако, по словам специалистов, анализируется слишком большой объем материалов, поэтому это может занять больше времени.