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«Экспертизы по пожару в «Виктории» могут затянуться на месяц и более», — правоохранители
09:36 / 29.09.2017
ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По информации правоохранительных органов, результаты некоторых экспертиз по изучению причин пожара в лагере «Виктория» должны быть известны через месяц, но поскольку «анализируется слишком большой объем материалов», это может занять и больше времени, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, 28 сентября в ОГА состоялось первое заседание временной комиссии, которая изучает обстоятельства и причины пожара в детском лагере «Виктория» и гибели троих детей.
«Для того, чтобы следствие было максимально беспристрастным, прозрачным, мной было принято решение о создании этой комиссии. Сейчас создана межведомственная следственно-оперативная группа. Уже назначено более 20 экспертиз, допрошено около 90 человек, изъяты материалы в Одесском горсовете, в городском Департаменте образования, Управлении капитального строительства. Кроме того, изъяты материалы в подрядных и субподрядных организациях, участвовавших в проектировании и строительстве лагеря», — сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.
Во время заседания отчитались о ходе расследования трагедии представители Нацполиции и прокуратуры. Сейчас начато три уголовных производства, продолжаются экспертизы, в частности пожарно-технические, химические, строительные и тому подобное. Результаты некоторых из них должны быть известны через месяц. Однако, по словам специалистов, анализируется слишком большой объем материалов, поэтому это может занять больше времени.
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Пётр Липовенко
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