«Следователи обнаружили остатки кипятильника в месте возникновения пожара в лагере «Виктория»», — прокурор области

16:44 / 28.09.2017

ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокурор Одесской области Олег Жученко, комментируя ход расследования трагических событий в лагере «Виктория», сообщил, что следователи полиции «установили наличие остатков кипятильника на том месте, где был очаг пожара», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, О. Жученко, в частности, отметил: «В настоящее время следствие посекундно просчитывает, сколько прошло времени от возгорания до вызова специалистов Службы по чрезвычайным ситуациям. Для этого изучаются материалы, полученные из телефонных соединений, переписки с родителями, информация о попытках самостоятельного тушения пожара. Кроме того, мы ожидаем результаты ряда обязательных экспертиз».

Также, по его словам, следователи полиции уже установили наличие остатков кипятильника на том месте, где был очаг пожара.

Прокурор добавил, что воспитатель лагеря, которая подозревается в нарушении пожарной безопасности, в ходе следствия активно способствовала расследованию, давала обширные и глубокие показания, поэтому при рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда об изменении меры пресечения прокурор в судебном заседании 28 сентября не возражал о её изменении на не связанную с содержанием под стражей.

По словам О. Жученко, в ходе расследования установлено, что с момента возложения на указанную гражданку соответствующих обязанностей не было сделано ни единого шага и не разработаны никакие планы по установке противопожарных кордонов в лагере. Кроме того, отсутствует официальная информация об увольнении указанной сотрудницы, а данные с зарплатной карты свидетельствуют о получении средств по весь август и начислении авансового платежа в день трагедии.

Также продолжается расследование прокуратуры области по фактам служебной халатности, повлекшей гибель детей. Следователи Национальной полиции вместе с прокурорами — процессуальными руководителями изучают весь объем документации о проектировании, строительстве, реконструкции и оснащении внешкольного учреждения.