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Несертифицированные контрабандные сигареты на миллион гривен обнаружены в Одессе
16:30 / 28.09.2017
ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Совместная группа правоохранителей выявила в одесском офисе компании-перевозчика крупную партию сигарет иностранного производства, изготовленных на нелегально работающих табачных фабриках, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
По информации сектора, оперативники Южного регионального управления Госпогранслужбы получили информацию о попытке организации контрабандной схемы поступления из Республики Молдова партий сигарет иностранного производства, изготовленных на нелегально работающих табачных фабриках. По имеющимся данным, эта продукция не была сертифицирована соответствующим образом и могла нанести значительный ущерб жизни и здоровью конечного потребителя.
Предполагалось, что после нелегального попадания в Украину партии табачных изделий с помощью компаний почтовых перевозок будут доставляться заказчикам в различные регионы и реализовываться на внутреннем рынке Украины.
Оперативные подразделения разоблачили схему и задокументировали причастность отдельных лиц к незаконной сделке.
Оперативно-следственная группа с участием представителей Южного РУ Госпогранслужбы и областного Управления защиты экономики Нацполиции Украины провели обыск в помещении одной из компаний почтовых перевозок в Одессе.
Правоохранители обнаружили и изъяли 84 короба сигарет без акцизных марок иностранного производства (Республики Молдова, Республики Беларусь и стран ЕС) на сумму более 1 млн. гривен.
Указанная продукция поступила на склады компании и готовилась к отправке четырем различным заказчикам в разных городах Украины.
Продолжаются следственные мероприятия. Материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 227 УК («Умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции»).
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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