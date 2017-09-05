Ответственную за пожарную безопасность в лагере «Виктория» освободили из СИЗО на поруки нардепов

13:43 / 28.09.2017

ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Апелляционный суд постановил освободить на поруки двум народным депутатам ответственную за пожарную безопасность в лагере «Виктория» Наталью Янчик, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По информации СМИ, прокурор просил суд изменить содержание под стражей на домашний арест, а в итоге суд на сегодняшнем заседании принял решение освободить воспитательницу на поруки двум нардепам — Мустафе Найему и Григорию Шверку.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в ночь с 15 на 16 сентября в Одессе произошел пожар в детском лагере «Виктория», в результате чего погибли трое детей.

18 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору лагеря «Виктория» — 60 суток ареста без права внесения залога. Такая же мера пресечения была назначена воспитательнице детского лагеря «Виктория», которая была ответственной за пожарную безопасность в детском учреждении.

При этом, по данным ряда источников, арестованная воспитательница в конце августа написала заявление об увольнении из лагеря и уехала из Одессы.