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Ответственную за пожарную безопасность в лагере «Виктория» освободили из СИЗО на поруки нардепов
13:43 / 28.09.2017
ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Апелляционный суд постановил освободить на поруки двум народным депутатам ответственную за пожарную безопасность в лагере «Виктория» Наталью Янчик, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
По информации СМИ, прокурор просил суд изменить содержание под стражей на домашний арест, а в итоге суд на сегодняшнем заседании принял решение освободить воспитательницу на поруки двум нардепам — Мустафе Найему и Григорию Шверку.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в ночь с 15 на 16 сентября в Одессе произошел пожар в детском лагере «Виктория», в результате чего погибли трое детей.
18 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору лагеря «Виктория» — 60 суток ареста без права внесения залога. Такая же мера пресечения была назначена воспитательнице детского лагеря «Виктория», которая была ответственной за пожарную безопасность в детском учреждении.
При этом, по данным ряда источников, арестованная воспитательница в конце августа написала заявление об увольнении из лагеря и уехала из Одессы.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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