Облпрокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор 19 фигурантам «дела 2 мая»

11:59 / 28.09.2017

ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области в апелляционном порядке обжаловала оправдательный приговор по 19 фигурантам дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня, 28 сентября, прокуратура Одесской области подала апелляционную жалобу в суд на оправдательный приговор Ильичевского городского суда Одесской области, которым признаны невиновными 19 фигурантов массовых беспорядков 2 мая 2014 г. на ул. Греческой и Греческой площади в Одессе.

Прокуратура обратилась в суд с требованием об отмене этого приговора и назначениинового рассмотрения в суде первой инстанции.

«По мнению прокуратуры, указанный приговор не основывается на Законе и подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам о причастности обвиняемых к инкриминируемым преступлениям и допущенными судом существенными нарушениями уголовных процессуальных норм.

В частности, судом должным образом не исследованы доказательства, предоставленные прокурором на заседании.

Во время проведения подготовительного заседания судом удовлетворено ходатайство стороны защиты об отводе прокурора, который больше года поддерживал государственное обвинение при рассмотрении дела предыдущим составом Малиновского районного суда Одессы. Хотя назначение и замена прокурора в уголовном производстве в соответствии с Законом является исключительной компетенцией руководителя органа прокуратуры и такое решение не подлежит обжалованию.

Позже коллегия Ильичевского городского суда незаконно и необоснованно отказала стороне обвинения в приобщении к делу видеоматериалов и их исследовании на заседании — именно тех видеоматериалов, на которых четко зафиксированы незаконные действия обвиняемых.

Следует отметить, что прокуратура заявляла отвод этой коллегии судей, в удовлетворении которого было отказано, что является основанием для отмены приговора судом апелляционной инстанции и назначения нового рассмотрения дела в первой инстанции», — пояснили в пресс-службе.

«Прокуратура как сторона государственного обвинения и в дальнейшем будет отстаивать принципиальную последовательную позицию по привлечению виновных в трагических событиях 2 мая 2014 года к предусмотренной Законом уголовной ответственности», — подчеркнули в облпрокуратуре.