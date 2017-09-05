Глава райсовета подозревается в использовании поддельного диплома о высшем образовании

10:17 / 28.09.2017

ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель одного из районных советов в Одесской области подозревается в использовании поддельного диплома о высшем образовании, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №3 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту использования поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

В ходе досудебного расследования прокуратура совместно с полицией сообщили о подозрении в совершении преступления лицу, которое в настоящее время занимает должность руководителя районного совета Одесской области.

Установлено, что ранее указанный гражданин, желая занять должность первого заместителя председателя Раздельнянской райгосадминистрации, предоставил поддельные документы о получении высшего образования в Российской Федерации.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Приморский отдел полиции г. Одессы.