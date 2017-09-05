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Глава райсовета подозревается в использовании поддельного диплома о высшем образовании
10:17 / 28.09.2017
ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель одного из районных советов в Одесской области подозревается в использовании поддельного диплома о высшем образовании, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №3 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту использования поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).
В ходе досудебного расследования прокуратура совместно с полицией сообщили о подозрении в совершении преступления лицу, которое в настоящее время занимает должность руководителя районного совета Одесской области.
Установлено, что ранее указанный гражданин, желая занять должность первого заместителя председателя Раздельнянской райгосадминистрации, предоставил поддельные документы о получении высшего образования в Российской Федерации.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Приморский отдел полиции г. Одессы.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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