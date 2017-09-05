Полиция задержала рецидивиста, который ограбил дом и напал на вернувшуюся хозяйку

17:42 / 27.09.2017

ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция задержала рецидивиста, который ограбил дом и напал на вернувшуюся хозяйку, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 27 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, установлено, что примерно в 15:00 правонарушитель на автомобиле подъехал к частному дому на улице Авангардной в Одессе.

Убедившись, что дома никого нет, человек через забор перелез во двор, повредил металлопластиковое окно и проник в дом. Обследуя жилище, вор услышал во дворе женский голос. Мужчина схватил найденные деньги, бижутерию, золотые и серебряные изделия и бросился бежать. Однако в коридоре он столкнулся с хозяйкой дома. Правонарушитель схватил женщину за шею и ударил головой о стену, после чего выскочил на улицу и скрылся на автомобиле с места происшествия.

Злоумышленник завладел имуществом женщины на общую сумму более двенадцати с половиной тысяч гривен.

Пострадавшая сразу же сообщила в полицию, описав приметы нападавшего и указав номер его машины. Благодаря этому, автомобиль, за рулем которого находился преступник, в тот же день был найден полицейскими.

«Подозреваемый доставлен в Хаджибеевское отделение полиции. В отношении него начато уголовное производство по части 3 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас ранее судимый мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщил начальник ОП Сергей Иващенко.