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Полицейские конфисковали в Одессе партию наркотиков на 2 миллиона гривен
17:54 / 26.09.2017
ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники полиции разоблачили в Одессе группу наркоторговцев и изъяли у них наркотических веществ на 2 миллиона гривен по ценам «черного рынка», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 25 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, установлено, что в Одессе трое мужчин организовали изготовление марихуаны, амфетамина и психотропных веществ, которые сбывали на территории Одессы и в курортном городке Коблево Николаевской области.
Сотрудники Малиновского отдела полиции совместно с работниками Одесской местной прокуратуры № 2 и работниками батальона особого назначения ГУНП в Одесской области провели ряд санкционированных обысков в транспортных средствах и местах проживания всех участников группы наркоторговцев.
Во время обыска было обнаружено и изъято 600 г амфетамина, 500 г марихуаны, 25 кустов растений конопли, химическое оборудование для изготовления наркотических средств, прекурсоры, два устройства для отстрела пуль «Gamo Combat» и «Valtro», устройства для употребления наркотических средств.
По ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотических веществ составляет около 2 млн. гривен.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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