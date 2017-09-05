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Полиция Балтского района устанавливает причины смерти подростка
13:29 / 26.09.2017

ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция Балтского района устанавливает причины смерти подростка, тело которого с огнестрельным ранением в голову было найдено в нежилом доме, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в Балтском отделе полиции в Одесской области.

По информации отдела, в нежилом доме в селе Песчаная Балтского района около полуночи было обнаружено тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением в голову.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Во время осмотра на теле погибшего полицейские обнаружили огнестрельное ранение в подбородок. Рядом с телом находилась охотничье ружье. Отец парня пояснил, что указанное оружие он хранил дома без регистрации и предусмотренных законом разрешительных документов.

«По предварительным выводам экспертов, юноша совершил самоубийство. Установлено, что в суицидальных группах парень не зарегистрирован. По одной из версий, вероятной причиной смерти стала ссора с девушкой», — сообщил начальник Балтского ОП Александр Немцев. .

По данному факту открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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