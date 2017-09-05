«Справку об отсутствии судимости теперь можно заказать онлайн», — одесский РСЦ МВД

11:54 / 26.09.2017

ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С сегодняшнего дня справку об отсутствии судимости можно заказать онлайн — бесплатно и круглосуточно, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в одесском Региональном сервисном центре МВД.

По информации РСЦ, с сегодняшнего дня справку об отсутствии судимости можно заказать онлайн — бесплатно, 24/7. Такая справка выдается Департаментом информационных технологий МВД и сервисными центрами МВД.

Такая справка может потребоваться для: оформления на работу, оформления визы при выезде за границу, участия в тендере, осуществления усыновления и установления опеки, оформления гражданства, восстановления документов, получения разрешения на владение оружием и тому подобное. Справка об отсутствии судимости также необходима всем участникам государственных тендеров.

Запуск услуги Министерством внутренних дел Украины происходил совместно с Государственным агентством по вопросам электронного правительства Украины при поддержке программы EGAP, финансируемого Швейцарской Конфедерацией и выполняемого Фондом Восточная Европа.

Чтобы заказать справку онлайн, необходимо: зайти на сайт mvs.gov.ua или hsc.gov.ua; зарегистрироваться через ЭЦП (электронная цифровая подпись) или BankID; заполнить форму, указав удобный сервисный центр (СЦ) МВД; получить сообщение о готовности документа или проверить статус готовности справки онлайн; забрать справку в выбранном СЦ МВД.

В РСЦ напомнили что сервисные центры МВД Украины выдают справку об отсутствии судимости с 1 февраля 2017 года. Это нововведение значительно расширило географию предоставления услуги и упростило сервис для граждан.

Проконсультироваться по услугам сервисных центров МВД можно по телефону (044) 290-19-88. Ответы на часто задаваемые вопросы и полезную информацию также можно найти на сайте подразделения — hsc.gov.ua.