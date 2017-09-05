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«Справку об отсутствии судимости теперь можно заказать онлайн», — одесский РСЦ МВД
11:54 / 26.09.2017
ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С сегодняшнего дня справку об отсутствии судимости можно заказать онлайн — бесплатно и круглосуточно, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в одесском Региональном сервисном центре МВД.
По информации РСЦ, с сегодняшнего дня справку об отсутствии судимости можно заказать онлайн — бесплатно, 24/7. Такая справка выдается Департаментом информационных технологий МВД и сервисными центрами МВД.
Такая справка может потребоваться для: оформления на работу, оформления визы при выезде за границу, участия в тендере, осуществления усыновления и установления опеки, оформления гражданства, восстановления документов, получения разрешения на владение оружием и тому подобное. Справка об отсутствии судимости также необходима всем участникам государственных тендеров.
Запуск услуги Министерством внутренних дел Украины происходил совместно с Государственным агентством по вопросам электронного правительства Украины при поддержке программы EGAP, финансируемого Швейцарской Конфедерацией и выполняемого Фондом Восточная Европа.
Чтобы заказать справку онлайн, необходимо: зайти на сайт mvs.gov.ua или hsc.gov.ua; зарегистрироваться через ЭЦП (электронная цифровая подпись) или BankID; заполнить форму, указав удобный сервисный центр (СЦ) МВД; получить сообщение о готовности документа или проверить статус готовности справки онлайн; забрать справку в выбранном СЦ МВД.
В РСЦ напомнили что сервисные центры МВД Украины выдают справку об отсутствии судимости с 1 февраля 2017 года. Это нововведение значительно расширило географию предоставления услуги и упростило сервис для граждан.
Проконсультироваться по услугам сервисных центров МВД можно по телефону (044) 290-19-88. Ответы на часто задаваемые вопросы и полезную информацию также можно найти на сайте подразделения — hsc.gov.ua.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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