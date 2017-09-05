Задержанным чиновницам Департамента экологии горсовета сообщено о подозрении в получении 300 тысяч гривен взятки

10:54 / 26.09.2017

ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины сообщила двоим служащим Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно с оперативными работниками БКОП УСБ Украины в Одесской области в рамках уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в 20 сентября были задержаны двое служащих Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета.

Досудебное расследование установило, что чиновницы требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. грн. от должностного лица филиала «Укрзализныци» за получение комиссионного акта на разрешение удаления зеленых насаждений на территории Одесской клинической больницы на железнодорожном транспорте.

Во время передачи оговоренной суммы взятки правонарушительницы были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.