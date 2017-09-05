|
|
Задержанным чиновницам Департамента экологии горсовета сообщено о подозрении в получении 300 тысяч гривен взятки
10:54 / 26.09.2017
ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины сообщила двоим служащим Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
По информации пресс-службы, военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно с оперативными работниками БКОП УСБ Украины в Одесской области в рамках уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в 20 сентября были задержаны двое служащих Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета.
Досудебное расследование установило, что чиновницы требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. грн. от должностного лица филиала «Укрзализныци» за получение комиссионного акта на разрешение удаления зеленых насаждений на территории Одесской клинической больницы на железнодорожном транспорте.
Во время передачи оговоренной суммы взятки правонарушительницы были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:18 26.09.2017
15:14 26.09.2017
13:29 26.09.2017
13:06 26.09.2017
11:57 26.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.031
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»