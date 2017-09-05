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Правоохранители области разоблачили ещё троих взяточников
15:35 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области уличили в получении взяток начальника отдела в одном из районных управлений Гоструда и главного государственного инспектора этого отдела, а также председателя сельского совета в Лиманском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области разоблачили во время получения неправомерной выгоды начальника отдела надзора в промышленности одного из районов Главного управления Гоструда в области и главного государственного инспектора этого отдела.

Установлено, что должностные лица требовали и получили 10,5 тыс. Грн. от предпринимателя за неотражение в акте проверки выявленных нарушений в сфере энергетики, а также за непроведение в дальнейшем повторных проверок.

Кроме того, сегодня, 25 сентября, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками областного Управления защиты экономики во время получения неправомерной выгоды разоблачили главу сельсовета в Лиманском районе. Установлено, что чиновник требовала и получила 84 тыс. Грн. от гражданина за заключение договоров на выполнение ремонтных работ водопроводов.

При получении второй части неправомерной выгоды сельский голова задержана.

Сейчас в обоих уголовных производствах по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении и избрании меры пресечения.

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Пётр Липовенко
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