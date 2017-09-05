Передано в суд дело обвиняемого в разбойном нападении на семью пенсионеров

13:02 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в совершении разбойного нападения на супругов-пенсионеров, в результате которого получил смертельные телесные повреждения 75-летний житель села Удобное, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, в феврале текущего года в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение от жительницы села Удобное о том, что на ее соседей совершили разбойное нападение неизвестные лица. 75-летнего пострадавшего с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу, где он скончался.

Следственно-оперативная группа приложили максимум усилий по раскрытию данного преступления. В результате была установлена личность одного из нападавших. Им оказался 40-летний одессит, который впоследствии задержали правоохранители.

«В ходе досудебного расследования было установлено, что задержанный по предварительному сговору с тремя неизвестными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, попали в дом пенсионеров. К хозяину дома было применено насилие, опасное для жизни и здоровья. Завладев материальными ценностями на сумму 3 тыс. гривен, злоумышленники скрылись с места происшествия. Задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 187 (разбой) и части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества», — рассказывает начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

Следствие закончило расследование, обвинительный акт направлен в Белгород-Днестровский горрайсуд.