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Вчерашний взрыв в частном доме полиция расследует как покушение на убийство
13:41 / 23.09.2017

ОДЕССА, 23 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По факту взрыва 22 сентября в частном доме в Малиновском районе Одессы начато уголовное производство, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 23 сентября, в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

По информации отдела, «по факту взрыва в Малиновском районе Одессы начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) через ст. 15 (покушение на преступление) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается».

Как сообщалось, вечером 22 сентября по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что неизвестные лица бросили гранату в окно жилого дома, после чего произошел взрыв.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и специалисты-взрывотехники. По данным полиции, пострадавших нет.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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