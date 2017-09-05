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Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе
11:26 / 23.09.2017

ОДЕССА, 23 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители устанавливает обстоятельства взрыва в частном доме в Малиновском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 23 сентября, в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

По информации отдела, вечером 22 сентября по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что неизвестные лица бросили гранату в окно жилого дома, после чего произошел взрыв.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и специалисты-взрывотехники.

Предварительно установлено, что пострадавших нет.

По информации одесских СМИ, дом принадлежит совладельцу одного из одесских яхт-клубов. Также источники сообщают, что в момент взрыва в комнате находился ребёнок, который телесных повреждений не получил, но был оглушен.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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