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Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе
11:26 / 23.09.2017
ОДЕССА, 23 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители устанавливает обстоятельства взрыва в частном доме в Малиновском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 23 сентября, в отделе коммуникации полиции в Одесской области.
По информации отдела, вечером 22 сентября по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что неизвестные лица бросили гранату в окно жилого дома, после чего произошел взрыв.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и специалисты-взрывотехники.
Предварительно установлено, что пострадавших нет.
По информации одесских СМИ, дом принадлежит совладельцу одного из одесских яхт-клубов. Также источники сообщают, что в момент взрыва в комнате находился ребёнок, который телесных повреждений не получил, но был оглушен.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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