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Правоохранители уличили заместителя сельского головы Фонтанки в получении взятки
15:47 / 22.09.2017
ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области уличили заместителя сельского головы Фонтанки в получении 72 тыс. грн. взятки за подключение домов к водоснабжению, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, в пятницу, 22 сентября, работники Коминтерновского местной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области и следователями Лиманского отдела полиции при получении неправомерной выгоды разоблачили заместителя председателя Фонтанской сельского совета.
Установлено, что чиновник требовал и получил почти 72 тысяч гривен взятки от жителей одной из улиц с. Фонтанка за подключение домов к водопроводу.
Продолжаются первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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