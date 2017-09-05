Правоохранители уличили заместителя сельского головы Фонтанки в получении взятки

15:47 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области уличили заместителя сельского головы Фонтанки в получении 72 тыс. грн. взятки за подключение домов к водоснабжению, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в пятницу, 22 сентября, работники Коминтерновского местной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области и следователями Лиманского отдела полиции при получении неправомерной выгоды разоблачили заместителя председателя Фонтанской сельского совета.

Установлено, что чиновник требовал и получил почти 72 тысяч гривен взятки от жителей одной из улиц с. Фонтанка за подключение домов к водопроводу.

Продолжаются первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины.