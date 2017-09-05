Одесский рыбоохранный патруль обещает содействовать расследованию по подозрению его инспектора во взяточничестве

12:35 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский рыбоохранный патруль будет способствовать проведению следственных действий в отношении возможных нарушений его сотрудников, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в пресс-службе Госрыбагентства.

В пресс-службе напомнили, что 20 сентября в СМИ появилась информация о том, что сотрудники военной прокуратуры Южного региона задержали общественного инспектора Управления Госрыбагентства в Одесской области, подозреваемого в получении 5 тыс. грн. за «несоздание препятствий для осуществления рыболовной деятельности». Кроме того, по данным прокуратуры, инспектор рыбоохранного патруля Одесской и общественный инспектор требовали от гражданина ежемесячную взятку в размере 18 тыс. грн. «Госрыбагентство выражает благодарность сотрудникам военной прокуратуры за проведение оперативных действий и разоблачение возможных фактов нарушения законодательства в рыбном хозяйстве Украины. Управление Госрыбагентства в Одесской области со своей стороны будет максимально содействовать проведению объективного следствия, намерено разобраться в ситуации и обеспечить надлежащую работу рыбоохранного патруля. С этой целью будет проведено служебное расследование по поводу действий инспектора патруля. О результатах расследования ведомство проинформирует дополнительно», — подчеркнули в пресс-службе.

«Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее получить ответ — были ли нарушения со стороны нашего сотрудника. Если информация подтвердится, лицо будет нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. На время проведения расследования инспектор патруля будет отстранен от исполнения служебных обязанностей», — отметил руководитель Одесского рыбоохранного патруля Сергей Юрчук.

Ведомство напоминает, что о фактах нарушений со стороны работников рыбоохранного патруля можно сообщать на «горячую» линию Госрыбагентства по номеру 0-800-50-52-50.