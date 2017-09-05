Передано в суд дело таксиста-убийцы

14:34 / 21.09.2017

ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следствием Киевского отдела полиции направило в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки, которую он подвозил на такси, а также 61-летней жительницы Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 сентября, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, следователи Киевского отдела полиции направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки и 61-летней жительницы Одесской области.

В отделе напомнили, что в мае текущего года работниками Киевского отдела полиции задержан 25-летний житель Ананьевского района, подозреваемый в нападении и убийстве студентки вуза города.

В процессе расследования данного уголовного производства задержанный также признался в совершении убийства жительницы Одесской области весной 2014 года в помещении одного из предприятий г. Теплодар.

«В ходе досудебного расследования следственной группой проведена кропотливая работа, направленная на сбор доказательств вины подозреваемого. Установлены свидетели и очевидцы преступлений, проведены следственные эксперименты и целый ряд экспертиз, в том числе генетико-молекурярная, судебно-медицинская, психологическая, психиатрическая. Согласно выводам последней экспертизы подозреваемый признан вменяемым. В кратчайшие сроки следствие закончило расследование. Обвинительный акт направлен в суд Одесской местной прокуратурой №1», — отметили в отделе.

«Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение страсти неестественным способом), п.п. 4, 6, 9, 10, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества», — рассказал начальник Киевского отдела полиции Александр Лазарь.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», ранее прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что Одесская облпрокуратура поддержит обвинение и будет настаивать на максимальном сроке лишения свободы для 26-летнего таксиста, изнасиловавшего и убившего 18 мая свою пассажирку — 17-летнюю студентку Юридической академии, уроженку Житомирщины.

На подозреваемого удалось выйти после того, как он попытался снять деньги с банковской карточки убитой. После задержания подозреваемый сразу дал признательные показания. По его словам, он приехал на вызов к общежитию, отвез девушку по месту назначения. Там студентка вышла и обещала вернуться с деньгами за проезд, но вернулась без денег. Водитель предложил рассчитаться интимными услугами, но когда девушка отказалась — изнасиловал, задушил, вывез тело за город и выбросил в лесопосадке, где пытался сжечь.

Тело убитой сильно обгорело, но специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружили следы механической асфиксии.

В отношении таксиста было начато следствие. Он подозревался в совершении ещё двух подобных тяжких преступлений.